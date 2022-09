Daniel Lévi, papa juste avant de mourir : photo d'un ultime moment tendresse avec sa petite Nessyel

Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que Sandrine Lévi évoque la naissance de Nessyel. Sur les réseaux, toujours, elle n'avait pas hésité à accorder une longue lettre à Daniel Lévi pour le remercier de lui avoir fait cette ultime offrande. "Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le verbe AIMER, écrivait-elle. Et pourtant, l'amour est venu peu à peu mais comme tu le disais si bien 'Je ne veux pas t'aimer comme au premier jour, je vais t'aimer un peu plus chaque jour'. Tu avais raison, c'est ça le VRAI AMOUR... Aimer encore et encore et de plus en plus fort pour construire, partager, et vivre ces merveilleux jours. Grâce à toi, je suis devenue une FEMME tout simplement. Grâce à toi, je suis devenue la plus heureuse des mamans, tu m'a donné le plus beau des cadeaux... une princesse, comme tu disais."

Daniel Lévi était également papa de trois autres enfants, nés de deux relations précédentes. Abel, issu d'une première union, ainsi que Rephaël et Rivka, qu'il a accueillis avec son ex-femme Laure. Ils sont donc nombreux à le pleurer, chaque jour, maintenant qu'il n'est plus là...