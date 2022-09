Mort de Daniel Lévi : sa veuve révèle le prénom de leur bébé et sa signification, photo de famille déchirante

"Merci pour vos prières et merci pour cette chaîne d'amour infinie autour de lui. Merci pour tous vos messages de soutien et vos hommages rendus. Merci aux médias pour leur bienveillance et le respect de notre peine. Merci à vous tous d'être là, toujours présents. Vous êtes si nombreux. Dans cette épreuve, vous avez fait partie de notre force. Sachez que malgré la maladie, Daniel était heureux car il partagé avec vous des moments de musique, d'amitié, d'émotion mais aussi et surtout des moments de bonheur et de joie de vivre", poursuit Sandrine Lévi.

La veuve de Daniel Lévi adresse également des mots particuliers aux médecins et aux personnels médicaux qui se sont occupés de son défunt époux : "Un merci particulier à tous les médecins et tout le corps médical de l'Hôpital Européen de Marseille, 'à tous ces héros de l'ombre' qui ont été à nos côtés depuis le début autant que peut l'être une vraie famille, toujours présents, avec une bienveillance et un professionnalisme hors pair. Nous ne vous oublierons jamais."

"Moi Sandrine Levi, entourée de ma fille Nessyel Levi, de ses enfants Abel et de Rephaël Levi, nous poursuivrons avec fierté sur sa voie dans un monde de paix et nous continuerons à être aux côtés des associations auxquelles il venait en aide. Tous ensemble, amis, fans, artistes, musiciens, continuons, avec l'aide de D., à le faire vivre, encore et toujours, à travers sa musique", conclut Sandrine Lévi.