Mort de Daniel Lévi : nouvelle épreuve difficile pour sa famille, un mois après son décès

Tu m'as donné le plus beau des cadeaux

Cette missive a été rédigée et signée par Sandrine Lévi, mais aussi par Abel, l'aîné de Daniel Lévi, issu d'une première union, et par Rephaël, qu'il a eu avec son ancienne épouse Laure. En poussant son dernier souffle, l'ancien héros des Dix commandements a également laissé derrière lui Rivka ainsi que sa petite dernière, née le 15 juillet 2022, fruit de ses amours avec Sandrine. Bien que sa mort soit une tragédie inouïe, ses proches retrouvent le sourire en imaginant ses derniers instants. Avant de rejoindre l'Eternel, le chanteur avait eu l'occasion d'assister au mariage de son fils Abel et avait pu porter son quatrième enfant dans ses bras. "Grâce à toi, je suis devenue la plus heureuse des mamans, tu m'as donné le plus beau des cadeaux. Une princesse, comme tu disais, écrivait sa partenaire. Tu n'es plus là par ta présence mais tu es avec nous chaque jour et dans notre coeur à jamais..."