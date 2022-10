"C'est de pire en pire..." : Mort de Daniel Lévi, sa veuve brise le silence pour la première fois

Lorsque Daniel Levi a rendu son dernier souffle le 6 août 2022, atteint d'un cancer colorectal depuis 2019, il a laissé à la France entière son répertoire inoubliable de chansons, parmi lesquelles L'Envie d'aimer, titre de la comédie musicale Les Dix Commandements. Pour la première fois en interview, sa veuve Sandrine Levi s'exprime dans Le Parisien/Aujourd'hui en France sur la disparition de son âme soeur, elle qui organise un spectacle en son hommage. À coeur ouvert, elle fait part de sa douleur d'avoir perdu l'homme de sa vie, avec qui elle venait d'avoir un enfant.

Dans Le Parisien, Sandrine Levi raconte son quotidien sans Daniel : "On avance, malgré l'absence de mon mari, le manque de sa présence. On avance pour le meilleur. Il m'aide beaucoup de là où il est, car il est tout le temps là. Je parle toujours de lui au présent, je pense toujours à lui au présent. Je vis des moments très douloureux... On dit qu'avec le temps, la douleur s'apaise. Moi, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, car le manque s'installe. On prend conscience de la réalité un peu plus chaque jour."

Daniel Lévi est le père de quatre enfants : Abel, issu d'une première union, Rephaël et Rivka qu'il a eus avec son ex-épouse Laure et une fille née le 15 juillet 2022 de son mariage avec Sandrine. Elle a révélé le prénom et sa signification très symbolique en septembre dernier : "J'aurais tant aimé que mon mari soit là et vous dévoile le prénom de notre fille... 'NESSYEL' (Miracle d'Hachem)."

Sandrine Levi considère l'interprète de Ce rêve bleu comme sa "moitié" dans son entretien pour le quotidien : "On était fusionnels. On a commencé à travailler ensemble, puis il s'est installé avec moi à Marseille pour enregistrer un album. C'est comme ça que tout a commencé. Pas à pas, nous avons parcouru notre chemin, celui qui nous a rendus inséparables, indissociables et surtout infaillibles. C'est à partir de ce jour que j'ai pu écrire ma plus belle histoire d'amitié, de complicité et d'amour..."

Un spectacle "sans tralala"

Son entrevue avec le journal quotidien permet à l'épouse du chanteur de parler de la grande soirée hommage qu'elle organise le 7 novembre à Mogador avec Patrick Bruel, Pascal Obispo et une partie du casting de la comédie musicale mythique. "J'ai reçu un coup de fil de mon ami Albert Cohen (coproducteur des 'Dix Commandements' à l'époque) qui m'a dit : Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu fasses cette soirée en hommage à Daniel maintenant car sinon, ça va surgir de n'importe où. Ou ce sera organisé n'importe comment et avec n'importe qui'", a confié sa femme.

Elle a donc pris les choses en main pour un spectacle authentique durant lequel Pascal Obispo, qui avait composé la chanson, interprètera L'Envie d'aimer : "On ne veut pas de télé, pas de tralala, mais que des artistes qui ont partagé des moments sincères avec Daniel. Ce sera une soirée de bienveillance, de solidarité et d'amour, à son image." Julie Zenatti, Amir, Patrick Fiori et la Troupe originale des Dix Commandements seront présents.