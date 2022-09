Mort de Filip Nikolic : le deuil impossible de sa veuve Valérie... ses filles interviennent !

Filip Nikolic, l'un des membres des 2Be3, boys-band français incontournable des années 90 avec Adel (Adel Kachermi) et Frank Delay, aurait eu 48 ans ce jeudi 1er septembre 2022. Le destin en a décidé autrement le 16 septembre 2009, date à laquelle le chanteur est mort brutalement d'une crise cardiaque provoquée par une overdose de médicaments. Il venait d'avoir 35 ans. Le chanteur a laissé derrière lui ses deux copains des 2Be3 (Adel Kachermi et Frank Delay) mais aussi sa femme Valérie Bourdin et leurs deux filles : Tanelle, 28 ans (fille de Valérie que Filip Nikolic a élevée de ses 4 à 16 ans) et Sasha, 17 ans. Pour la petite histoire, en 1998, le couple attendait déjà un enfant mais, suite à la pression provoquée par les amis de Filip Nikolic et son manager, Valérie Bourdin a été contrainte d'avorter. "Valérie, tu es enceinte... C'est bien ! Mais j'ai signé un chanteur. Pas un père de famille !", avait-elle raconté dans son livre Filip, pour la vie (éditions Rocher) en 2010.

Les hommes, je ne les voyais plus

La mort de l'ex-membre du célèbre boys band a énormément affecté la maman des deux filles qui, dix ans après sa mort, a été confrontée à un deuil difficile, comme l'avait raconté sa fille aînée Tanelle dans une interview à nos confrères de Gala en septembre 2020 : "Il y avait des photos de Filip partout dans la maison et même un poster grandeur nature dans la chambre de ma mère. Avec Sacha, en février dernier, on a réalisé qu'il fallait intervenir. Elle ne riait plus, elle ne dansait plus. Plus ça allait, plus elle se renfermait. On lui a dit qu'il fallait avancer". De son côté, la veuve de Filip Nikolic avait donné sa version dans cette même interview : "Je me suis jetée dans le travail. J'étais obsédée par l'idée de créer un cocon pour mes filles. Les hommes, je ne les voyais plus. Je n'aurais pas donné une heure à l'un d'entre eux, je préférais être avec mes enfants", avait-elle confié.

Après cette période difficile, Valérie Bourdin est retombée amoureuse d'un homme. "Depuis six mois, à 53 ans, j'ai officiellement quelqu'un dans ma vie", avait-elle dévoilé à Gala. On ignore l'identité de cet homme mais Filip occupera toujours une place précieuse dans le coeur de Valérie et de ses filles.