Mort de Frank Williams : "Un homme exemplaire", le monde de la Formule 1 effondré

Véritable icône de la Formule 1, Frank Williams a fondé l'écurie du même nom dans les années 70. Avec son équipe, il remporte 16 titres mondiaux entre 1980 et 1997, dont 7 chez les pilotes. Il a notamment eu sous ses ordres Alain Prost ou Nelson Piquet. Tétraplégique depuis un accident de voiture en mars 1986, le Britannique perdit l'usage de ses jambes et vivait depuis plusieurs décennies avec l'aide d'un fauteuil roulant.

La patron de la F1, Stefano Domenicali a lui indiqué que l'on avait perdu un "géant". "Il a surmonté les plus difficiles des défis dans la vie et s'est battu tous les jours pour gagner sur la piste et en dehors. Nous avons perdu un membre très aimé et respecté de la famille de la F1", souligne l'Italien.

Toujours actif dans les années 2000, ce père de trois enfants, passionné de technologie et de stratégie, avait cédé les commandes de l'écurie Williams à sa fille Claire en 2013. En proie à des difficultés sportives et financières, l'équipe avait été vendue à un fonds d'investissement américain, Dorilton Capital, en 2020.