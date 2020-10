Mort de Fred Ulysse à 86 ans : l'émotion de son fils Philippe

2020 est décidément une année noire. L'acteur Fred Ulysse vient de nous quitter, comme l'a dévoilé son fils Philippe sur les réseaux sociaux. Il avait 86 ans. Comme indiqué à Purepeople, le comédien est décédé le samedi 24 octobre 2020 à midi, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, aux côtés de ses enfants, Philippe, Géraldine et Sarah, et de son épouse Laurence Mayor. "Nous lui avons dit combien nous l'aimions", a indiqué le fils du comédien sur Facebook.

Formé au cours Andrée Bauer et auprès de Tania Balachova, Fred Ulysse était connu pour ses rôles au cinéma et au théâtre. Etant passé par la Comédie de l'Ouest, puis par la Comédie du Nord, il a joué dans une soixantaine de pièces, notamment sous la direction de Claudia Stavisky, Claire Lasne ou encore Claude Régy.

Le Matériel humain, La Charrue et les étoiles, Jacquou le croquant, Le Retour, Le Rapport du gendarme, Le Père Amable... Fred Ulysse a joué tant de jolis rôles dans une pléiade de téléfilms. On dénombre également une trentaine de films : Mais toi tu es Pierre (Maurice Cloche), Son frère (Patrice Chéreau), 13 Tzameti (Géla Babluani), Selon Mathieu (Xavier Beauvois), Tiresia (Bertrand Bonello), Non ma fille tu n'iras pas danser (Christophe Honoré), La Villa (Robert Guédiguian), Persona non grata (Roschdy Zem), Seules les bêtes (Dominik Moll) et tant d'autres.

À 86 ans, Fred Ulysse ne comptait pas prendre sa retraite. "Il s'apprêtait à commencer les répétitions du spectacle Tout mon amour de Laurent Mauvignier dans une mise en scène d'Arnaud Meunier", est-il mentionné dans un communiqué adressé à Purepeople.

Toutes nos condoléances à sa famille.