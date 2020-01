Obsèques de Claude Régy : Isabelle Huppert, Franck Riester en deuil

Les trois coups frappés sur les planches n'ont plus la même résonance depuis quelques jours. Le metteur en scène de théâtre Claude Régy est mort le lendemain de Noël, le 26 décembre 2019, "tranquillement, dans une maison de retraite médicalisée", indiquent à l'AFP son compagnon Alexandre Barry et son attachée de presse Nathalie Gasser. Il avait 96 ans. En guise de dernier au revoir, amis, proches, collaborateurs se sont réunis le 7 janvier 2020 au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, dans le XXe arrondissement de Paris. Parmi la foule en larmes : Isabelle Huppert, la journaliste et auteure Laure Adler, Michael Lonsdale, Christophe Girard – l'adjoint à la culture de la mairie de Paris –, Jean-Paul Farré ou encore Franck Riester, ministre de la Culture.

De son vivant, Claude Régy avait fait grand bruit en laissant une place immense au mutisme dans son travail, souvent dévoilé dans des lieux très intimes. "Je crois beaucoup à la vertu du silence, je crois que le silence est un langage et qu'il n'y a de rapport intime avec notre vie intérieure que dans le silence et à travers le silence. Donc j'essaie d'arrêter tous ces papotages qui en général accompagnent l'entrée du public et le temps d'attente du spectacle", expliquait-il à l'AFP. Assistant d'André Barsacq au théâtre de l'Atelier, il a pris son indépendance et mené sur scène des figures fortes de notre paysage médiatique.

Doté d'un flair hors pair, il a entre autre sorti Gérard Depardieu de son relatif anonymat. Quand il lui a fait passer des essais en 1972 pour la pièce Sauvés d'Edward Bond, le comédien n'avait eu que très peu de rôles. "Je l'ai trouvé complètement extraordinaire, doué d'une manière, je dirais, anormale, et à partir de là, on a beaucoup travaillé" se rappelait-il. Michel Bouquet, Delphine Seyrig, Pierre Brasseur, Emmanuelle Riva ont entre autres collaboré avec celui que l'on comparait à un faucon, pour son "regard dur" et son "caractère radical". Claude Régy a débuté sa carrière en 1952. Après 67 ans d'activité, il y a fort à parier que son aura planera longtemps encore au-dessus des salles de spectacles...