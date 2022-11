Mort de Gaspard Ulliel : "On était un peu comme des âmes soeurs", une actrice se livre sur leur amitié

Il était tellement vivant

Mais cette disparition tragique a également beaucoup attristé l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps, qui lui a donné la réplique dans le film Plus que jamais, long-métrage qui ne sort que demain dans les salles de cinéma. "Gaspard était comme moi un fou de nature, on faisait de très longues marches ensemble pendant cette quarantaine", se souvient la comédienne. "On enchaînait, il me disait, après la montagne, 'Allez, on va faire du kayak'. Il était tellement vivant. On était tous les jours dans la nature à vivre des aventures", s'est-elle confiée dans les pages du Parisien.

"On était un peu comme des âmes soeurs, on n'entrait pas dans des boîtes préfabriquées, on était au-delà. On avait une façon de voir la vie plus complexe. On ne peut pas toujours expliquer les choses, mais on peut les vivre", a-t-elle ensuite ajouté.