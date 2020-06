Mort de Guy Bedos : touchante photo partagée par Nicolas pour la fête des Pères

Dimanche 21 juin 2020, la journée était faite de rires et de danses pour célébrer à la fois la fête de la Musique et la fête des Pères. Pour l'acteur, réalisateur et auteur Nicolas Bedos la journée a toutefois été un moment douloureux à vivre. Il a rendu hommage à son papa, Guy Bedos, mort récemment.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos