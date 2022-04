Mort de Jacques Perrin : que devient son fils Maxence, adorable Pépinot dans "Les Choristes" ?

Trois frères piqués par la même passion

Petit frère de Mathieu Simonet – qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP – lui même acteur et vu au casting du film Le Secret d'Elise, et grand frère de Lancelot Perrin, 23 ans, qui apparaît dans le documentaire de son père, Océans, Maxence Perrin est le fils de Valentine, qui partage la vie de Jacques Perrin depuis 1995. On a revu Maxence Perrin au casting de Faubourg 36, en 2008, puis dans le téléfilm Entre vents et marées, signé par Josée Dayan. Enfin, il a également été remarqué dans Un fils avec Michèle Laroque.