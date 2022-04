Jacques Perrin : Mort du célèbre acteur et réalisateur à l'âge de 80 ans

Le grand acteur et réalisateur Jacques Perrin est mort à l'âge de 80 ans, comme le rapporte l'AFP ce jeudi 21 avril. Une information qui vient de la famille de celui qui est né à Paris le 13 juillet 1941 sous le nom de Jacques André Simonet. Mais c'est sous le patronyme de Jacques Perrin que ce grand nom du cinéma français a été connu de tous. Il est mort ce jeudi à Paris. "La famille a l'immense tristesse de vous informer de la disparition du cinéaste Jacques Perrin, mort le jeudi 21 avril à Paris. Il s'est éteint paisiblement à l'âge de 80 ans", a fait savoir sa famille, par le biais de l'un de ses fils, Mathieu Simonet.

Acteur, réalisateur et producteur, il a passé son enfance dans le monde du théâtre grâce à son père régisseur et sa mère comédienne. Il prendra alors le goût pour cet univers qu'il ne quittera plus. Jacques Perrin a fait des études au Conservatoire d'art dramatique et a démarré ses premiers pas sur les planches en 1957. Puis, l'heure est pour lui de se consacrer au cinéma. On retiendra de lui de nombreuses performances. Il a décroché son premier rôle dans La fille à la valise avant de multiplier les apparitions comme dans Les Demoiselles de Rochefort, inoubliable oeuvre de Jacques Demy. Il donne à nouveau la réplique à Catherine Deneuve dans l'excellent Peau d'Âne. Certains, plus jeunes, auront également pu l'apprécier dans Les Choristes, sorti en 2004. Son dernier rôle au cinéma, dans "Goliath", sorti en mars dernier, fait écho à ses combats écologistes. Il fait équipe avec un redoutable lobbyiste de l'industrie phytosanitaire, incarné par Pierre Niney.

Qui sont ses trois fils ?

Membre des Beaux Arts depuis 2016, il avait également fondé sa propre société de production, Reggane Films, devenue Galatée Films. On lui doit notamment quelques films engagés de Costa-Gavras mais aussi Microcosmos qui lui a valu le César de meilleure producteur, en 1997.

Côté vie familiale, Jacques Perrin, qui est décédé à 80 ans, est le père de trois enfants : Mathieu Simonet, 47 ans, Maxence Perrin, 27 ans, – qui lui a donné la réplique dans Les Choristes – et Lancelot Perrin, 23 ans – à ses côtés dans Océans. Il est marié à Valentine depuis 1995.