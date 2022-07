Mort de Jacques Perrin : À 27 ans, son fils Maxence, Pépinot dans "Les Choristes", a bien changé et lui ressemble

Ce mercredi 13 juillet 2022, le grand cinéaste Jacques Perrin, mort le 21 avril dernier, aurait célébré ses 81 ans. Celui qui s'est éteint paisiblement à Paris a laissé derrière lui ses proches, et notamment ses trois fils, tous piqués par la même passion pour le 7e art. Il y a Mathieu Simonet – qui a annoncé la triste nouvelle de sa mort à l'AFP –, acteur et vu au casting du film Le Secret d'Elise, mais aussi le plus jeune de la fratrie, Lancelot Perrin, 23 ans, qui apparaît dans le documentaire de son père, Océans. Et enfin, le cadet Maxence Perrin, rendu célèbre pour son inoubliable rôle dans Les Choristes, de Christophe Barratier.

Dans le film à succès paru en 2004, Maxence Perrin a incarné le célèbre Pépinot, il n'avait alors que 9 ans. Forcément âgé aujourd'hui de 27 ans, le comédien et fils de l'illustre et regretté Jacques Perrin a bien changé. Fils de Valentine Perrin, qui a partagé la vie de l'acteur jusqu'au bout, Maxence a également été au casting de Faubourg 36, en 2008, puis dans le téléfilm Entre vents et marées, signé par Josée Dayan. Celui qui a également été remarqué dans Un fils avec Michèle Laroque, – il y tient le rôle d'un jeune homme accusé de viol – est attendu au casting du film de David Oelhoffen, Les derniers hommes, à en croire sa fiche sur le site de son agence.

Le petit Pépinot, star des Choristes

S'il a changé depuis que son adorable bouille a crevé l'écran dans Les Choristes, pas de doute c'est bien le fils de Jacques Perrin, à qui il ressemble énormément. À 9 ans, il avait séduit les 8 millions de téléspectateurs qui l'ont découvert dans cette comédie touchante, aux côtés de Jean-Baptiste Maunier qui joue Pierre Morhange. Dans l'histoire, le personnage incarné par Gérard Jugnot se prenait bien sûr d'affection pour ce petit Pépinot.