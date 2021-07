Mort de Jean-François Stévenin : qui est Claire, sa dernière épouse ?

Le monde du cinéma est en berne. Jean-François Stévenin, monument du septième art à la française, est mort le mardi 27 juillet 2021 à l'âge de 77 ans. Il laisse derrière lui quatre enfants, dont son aîné Sagamore qui a annoncé la nouvelle, ainsi que Claire, son épouse. Pour elle, la suite s'annonce compliquée. Mariée au comédien depuis l'année 1996, elle avait pour habitude de tout faire avec son partenaire.

Je ne m'imaginais pas une seconde vivre avec un homme pareil

Elle était même allée jusqu'à jouer aux actrices ! Mariée à un réalisateur de renom, Claire Stévenin a fait quelques apparitions dans les films de son partenaire Comme une étoile dans la nuit, en 2008 ou Mischka, plus tôt, en 2002. Si elle l'aimait d'un amour fou, cette ancienne maquilleuse s'amusait souvent de cette histoire qui avait bien failli ne jamais voir le jour. "Je ne m'imaginais pas une seconde vivre avec un homme pareil, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Ciné Télé Revue. Un garçon tout fou, cela ne correspondait pas à mes réalités d'alors. Pour moi, il s'agissait d'un aventurier."

Il était parvenu à l'embarquer dans la moindre de ses péripéties. Ensemble, Jean-François et Claire Stévenin ont eu trois enfants : Robinson, en 1981, Salomé en 1985 et Pierre Stévenin en 1995. Le cinéaste avait également eu Sagamore en 1974 avec la psychanalyste Jacqueline Monnier, dite Florence Stévenin. Et s'il a fini par poser le genou au sol face à sa belle, le réalisateur l'a fait au bout de 19 ans de relation ! "Ce qui est génial avec Jean-François, c'est que comme un magicien, il arrive toujours à sortir de son sac un tour de magie qui rattrape le coup d'une façon phénoménale, poursuivait sa moitié. Curieusement, c'est un gros ours très séduisant."

Jean-François Stévenin est décédé le mardi 27 juillet 2021 à l'hôpital à Neuilly, après s'être "bien battu". Cette révélation, de son fils Sagamore Stévenin, pourrait laisser penser à un état de santé vacillant ces derniers mois. Et pourtant. En tant que comédien, il n'avait jamais lâché l'affaire et avait travaillé jusqu'au bout. Les spectateurs découvriront d'ailleurs son ultime performance prochainement, dans le film Illusions perdues, de Xavier Giannoli, aux côtés de Gérard Depardieu et Cécile de France...