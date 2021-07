Jean-François Stévenin est mort

Douloureuse nouvelle pour la famille Stévenin et pour le monde du cinéma. L'AFP annonce ce mercredi 28 juillet la mort du célèbre acteur et réalisateur Jean-François Stévenin à 77 ans. Une information confirmée par son fils Sagamore Stévenin, également comédien : "Il est décédé (mardi 27 juillet 2021) à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu."

Jean-François Stévenin était à la tête d'une véritable famille d'acteurs avec quatre enfants, tous comédiens. Son fils aîné Sagamore (47 ans) - fruit de sa relation avec Florence Stévenin, décédée en 2008 - est bien connu du grand public pour avoir interprété Alexandre Falco dans la série populaire de TF1 Falco pendant quatre saisons.

En 1996, il épouse Claire Stévenin avec qui il aura trois autres enfants. Le premier Robinson (40 ans), lui aussi célèbre acteur, a remporté le César du meilleur espoir masculin en 2002 pour le film Mauvais Genres de Francis Girod. Récemment, il était à l'affiche de la mini-série de TF1 La Promesse, avec Sofia Essaïdi et Olivier Marchal. Sa fille Salomé (36 ans) a débuté encore plus tôt que ses frères dans le milieu puisqu'elle jouait avec son illustre paternel dans Peaux de vaches alors qu'elle n'avait que 3 ans. Le dernier, Pierre (26 ans) a également fait plusieurs apparitions au cinéma.

Né dans le Jura en 1944, cet ancien étudiant à HEC, au parcours romanesque et buissonnier, découvre les plateaux de cinéma lors d'un stage à Cuba... sur la production laitière. "Je ne savais rien faire, mais j'ai appris à parler espagnol très vite, et je me suis fondu dans l'équipe. Incognito", racontait-il. En 1968, il devient assistant d'Alain Cavalier sur le tournage de La Chamade. "Pendant dix ans, j'étais assistant, je n'avais jamais pensé à jouer. (...) Et dans Out One, de Jacques Rivette, où Juliet Berto avait dit : 'C'est drôle, l'assistant ressemble à Brando, pourquoi il ne jouerait pas Marlon ?' La scène a été gardée au montage", se souvenait-il en 2000 pour Libération.

Son visage rond et ses yeux bleus perçants font rapidement de lui une figure familière du cinéma français. Dans les années 1980, il tourne sous la direction de Jean-Luc Godard (Passion), Bertrand Blier (Notre histoire) et Catherine Breillat (36 Fillette). Puis viendront les films à plus grand succès comme Le Pacte des loups, où il joue avec Vincent Cassel et Samuel Le Bihan ou encore L'Homme du train réalisé par Patrice Leconte. Son travail de cinéaste lui vaudra en 2018 un prix Jean-Vigo d'honneur qui lui a été remis par Agnès Varda (décédée en mars 2019). Cette récompense distingue l'indépendance d'esprit, la qualité et l'originalité.

Jean-François Stévenin a travaillé jusqu'à la toute fin, puisqu'on pourra le découvrir cette année à l'affiche d'Illusions perdues, de Xavier Giannoli, aux côtés de Gérard Depardieu et Cécile de France.