Mort de Jean-Laurent Cochet, prof des stars : Fabrice Luchini en deuil

Si son nom n'était peut-être pas familier du grand public, pour le monde des planches il était en revanche une légende... Ce mardi 7 avril 2020, Le Figaro annonce la mort de Jean-Laurent Cochet. Une triste information confirmée par l'AFP.

Considéré par le milieu comme un monument du théâtre, Jean-Laurent Cochet est mort dans la matinée du mardi 7 avril 2020, a signalé son agent à l'AFP, suite à la publication du Figaro. "Il était hospitalisé depuis cinq jours à l'hôpital Bichat [situé dans le 18e arrondissement de Paris, NDLR]", a précisé son agent Laurent Grégoire. D'après l'entourage de l'acteur, il est décédé des suites du Covid-19. A l'annonce de la terrible nouvelle, le populaire comédien Fabrice Luchini lui a rendu hommage sur Twitter. "Ce matin, mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, dont l'enseignement a bouleversé ma vie, nous a quittés. Je parlais encore de lui avant-hier pour une interview sur La Fontaine. Son enseignement était prodigieux", a-t-il écrit.

Jean-Laurent Cochet, qui s'en est allé à 85 ans, avait voué toute sa vie au théâtre, comme comédien d'abord puis comme metteur en scène et professeur, enseignant pendant plus de cinquante ans aux plus grands acteurs français. Il avait ainsi formé dans son cours, inauguré en 1965 et qui portait son nom, les plus grands acteurs français, d'Isabelle Huppert à Richard Berry en passant par le monstre sacré Gérard Depardieu. Parmi la jeune génération, il avait notamment formé la comédienne Mélanie Thierry. Comme ne manque pas de rappeler l'AFP, Jean-Laurent Cochet avait signé plus de 150 mises en scène de théâtre et joué plus de 300 rôles ; il fut notamment pensionnaire de la très prestigieuse Comédie-Française de 1959 à 1963.