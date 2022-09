Mort de Jean-Luc Godard : son mariage controversé avec Anne Wiazemzky, elle était mineure

Jusqu'à ses 91 ans et ce 13 septembre 2022, Jean-Luc Godard a oeuvré toute sa vie pour le cinéma, et plus largement pour l'image. Un travail d'homme passionné dans lequel plusieurs femmes ont laissé leur empreinte. Il y a évidemment sa muse Anna Karina, décédée en 2019, sa dernière compagne Anne-Marie Miéville ainsi qu'Anne Wiazemsky qui nous a quittés en 2017. L'écrivaine, comédienne et petite-fille de François Mauriac avait épousé le réalisateur alors qu'elle était encore mineure. Dans son livre Une année studieuse, elle était revenue sur ce moment particulier de leur vie et L'Obs en avait publié un extrait.

Encore au lycée, Anne Wiazemsky a joué dans un film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar. Sur le tournage qui s'est déroulé pendant l'été 1965, elle a rencontré un certain Jean-Luc Godard, de dix-sept ans son aîné. Si elle a refusé ses avances dans un premier temps, une lettre va bouleverser leur relation.

En effet, un an après, en 1966, Anne Wiazemsky lui écrit une déclaration d'amour sur papier. C'est alors qu'elle se retrouve à fréquenter des Truffaut ou Jeanson, et tourne dans La Chinoise sous la direction de Godard. En 1967, le couple se marie à Begnins dans le canton de Vaud en Suisse et en toute discrétion avec seulement deux témoins. Il faut dire que la mariée était encore mineure...

Son roman Une année studieuse nous fait partager cette noce controversée : "Tout s'opposait à leur union. Anne était mineure (la majorité était encore à 21 ans), préparait son bachot, était cornaquée par une mère très suspicieuse, et vivait sous l'autorité morale de François Mauriac. Quant à son amant, il avait tout pour déplaire à une famille bourgeoise et célèbre: il était de dix-sept ans son aîné, venait de divorcer d'Anna Karina, en piquait pour Marina Vlady, avait la particularité d'être un protestant suisse d'obédience maoïste et réalisait des films peu académiques. (...) Evidemment, plus les convenances plaidaient contre lui, et plus Anne était attirée par lui."

Un couple (trop ?) bouillonnant qui prend fin quelques années plus tard. Durant l'été 1969, Anne Wiazemsky voit arriver son mari sur le tournage de Porcherie réalisé par Pier Paolo Pasolini. Leurs retrouvailles sont difficiles, peut-être parce que Godard est en pleine mutation, avec les événements de mai 1968 qui l'écarte du cinéma d'avant, voire de lui-même. Selon des écrits de Bernard Pivot, il aurait même fait une tentative de suicide. 1970 sera l'année de leur divorce.



Michel Hazanavicius avait porté à l'écran leur relation dans Le Redoutable, avec Louis Garrel et Stacy Martin dans les premiers rôles.