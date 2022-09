Jean-Luc Godard : Son histoire d'amour passionnée avec Anna Karina, éprouvée par un enfant mort-né

C'est une belle et tendre histoire d'amour... comme celles que l'on peut voir au cinéma. Et justement, celle qui a uni Jean-Luc Godard et Anna Karina est née sur les plateaux de tournage. Arrivée en France à l'âge de 17 ans, la comédienne avait commencé sa carrière en étant mannequin, tournant pour des publicités, défilant sur les catwalks, faisant la couverture de magazine prestigieux tel que ELLE. C'est ainsi qu'elle avait été repérée par le réalisateur en devenir.

Alors qu'il découvrait le regard incroyable d'Anna Karina dans une publicité de la marque Palmolive, Jean-Luc Godard était encore journaliste pour les Cahiers du cinéma. Mais il était sur le point de se reconvertir, professionnellement, en travaillant sur son premier film À bout de souffle. C'est ainsi qu'il a contacté sa douce, pour la toute première fois... et qu'elle a refusé de jouer dans ce grand classique de la Nouvelle Vague, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, puisqu'une scène de nu la dérangeait fortement.

Leur collaboration professionnelle a finalement commencé plus tard, avec Le Petit Soldat, en 1960, et leur romance aussi. Anna Karina donnait la réplique à Michel Subor mais celui qui était captivé par sa beauté, c'était Jean-Luc Godard. Fou d'amour, le réalisateur et son actrice se sont mariés le 3 mars 1961. Ils n'ont jamais eu d'enfants mais aurait bien pu fonder une famille, puisqu'ils ont perdu un bébé juste avant sa naissance. La comédienne, mal soignée, est devenue stérile à la suite de cet incident. Broyés par la douleur, et malgré les nombreux films sur lesquels ils ont travaillé ensemble - six autres -, les tourtereaux ont fini par céder et ont divorcé le 21 décembre 1967.

Ils ne se sont plus parlés pendant des années. Leur dernier contact remonte aux alentours de l'année 2000, quand Jean-Luc Godard a envoyé une lettre de six pages à Anna Karina. Le 13 septembre 2022, le cinéaste est décédé à l'âge de 91 ans. Sans doute a-t-il retrouvé sa muse, parmi les étoiles, puisqu'elle était arrivée à bout de souffle, avant lui, à la fin de l'année 2019...