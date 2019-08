Mort de Jean-Pierre Mocky : le réalisateur allait devenir grand-père

Nouvelle fin tragique pour le cinéma français. Lundi 12 août 2019, amis, collègues et proches se sont réunis en l'église Saint-Sulpice de Paris pour faire leurs adieux à Jean-Pierre Mocky. Disparu le 8 août, le réalisateur de 90 ans a eu droit à ses dernières révérences : autour de son ancienne compagne Patricia, le ministre de la Culture Franck Riester, Dominique Lavanant, Elsa Zylberstein, Michael Lonsdale, Benoît Magimel, Jean-Jacques Debout, le chanteur Sanseverino, Catherine Jacob... mais aussi Stanislas Nordey, fils du cinéaste, ainsi que sa soeur. Olivia Mokiejewski avait d'ailleurs une jolie surprise pour son père qui grandissait en elle. Sur certaines photographies des funérailles, on la voit clairement tenir son ventre rond, recouvert par une légère robe printanière.

Côté famille, Jean-Pierre Mocky tenait difficilement les comptes. Officiellement, le réalisateur a eu trois filles – dont Olivia, journaliste, 42 ans – et deux garçons. Mais il s'amusait lui-même à semer le doute à propos de l'étendue de sa descendance. "Quand je dis que j'ai dix-sept enfants, c'est une façon de parler, parce que je peux en avoir cinquante aussi, expliquait-il en 2015 à Non Stop People. C'est le sujet d'un de mes prochains films : à qui est l'enfant ? La mère le sait, le père ne le sait pas. On ne peut pas faire de tests ADN à tous les enfants." Une chose est sûre : encore quelques mois et il aurait été, à nouveau, grand-père d'un petit garçon – selon les informations d'Ici Paris.

L'accoutrement improbable de Jean-Pierre Mocky dans sa tombe

Côté surprise, Jean-Pierre Mocky avait lui aussi eu quelques idées pour pimenter la cérémonie. Lui qui avait réclamé un "au revoir joyeux" avait expressément demandé à ce que les invités ne viennent pas vêtus de couleurs sombres. Il avait lui-même opté pour un accoutrement plutôt étonnant puisque, dans son cercueil, le géant du cinéma portait "une veste orange, un chapeau, un pantalon treillis et un caleçon Playboy" – comme l'a précisé sa fille, Olivia Mokiejewski, à l'AFP. Adieu l'artiste...