Mort de Jean-Pierre Pernaut : pourquoi il n'a pas pu annoncer son cancer à ses enfants

Jean-Pierre Pernaut avait accordé une longue interview à Paris Match quand son second cancer du poumon avait été rendu public. Dans les pages de l'hebdomadaire, le journaliste de 71 ans gardait néanmoins le sourire en abordant la maladie qui s'abattait sur lui pour la troisième fois, après qu'un cancer de la prostate l'a touché en 2018. Il ne cachait pas avoir été quelque temps étourdi en apprenant qu'il allait de nouveau falloir se battre : "J'avais un peu de mal à digérer. C'est lourd d'apprendre cette nouvelle : j'ai pris un grand coup sur la tête, sans m'effondrer" expliquait-il. Le temps d'assimiler la nouvelle et de se préparer pour la bataille, Jean-Pierre Pernaut n'a pas vraiment pu évoquer le sujet avec les autres, en particulier ses enfants avec qui il parlait pourtant de tout sans "tabou" ni "honte" : "C'est une maladie sérieuse qu'il faut appréhender sérieusement. Je l'avoue, c'est d'abord Nathalie qui l'a évoquée avec eux."

L'ancienne star du JT de TF1 a "gardé la pêche" comme il le disait si bien, parce qu'il avait très longtemps eu un modèle de guerrière sous les yeux : "Ma mère a toujours été une battante. Elle voulait qu'on l'appelle pharmacien, et non pharmacienne, alors qu'elle était très féministe. J'ai été élevé au milieu des boîtes de médicaments, dans une foi totale en la médecine. Ma mère m'a appris qu'il ne fallait jamais se lamenter sur son sort". Jean-Pierre Pernaut ne l'a jamais fait et hors de question pour lui de baisser les bras.

Jean-Pierre Pernaut refusait de se laisser abattre. Oui, le mot cancer fait peur mais il n'a rien d'insurmontable : "Le regard des autres est plus compliqué à vivre, expliquait-il. Quand j'évoque mon cancer, la réaction est unanime : 'Ah merde !' Ça m'amuse. [...] Il faut arrêter les gens atteints d'un cancer comme des morts à court terme. On guérit du cancer, la vie est belle. Pourvu qu'elle dure longtemps". Ironie du sort, le journaliste n'a pas été emporté par la maladie mais par des complications survenues après une opération du coeur selon les informations d'Isabelle Morini-Bosc, amie proche du couple.