Mort de Jean-Pierre Pernaut : Pourquoi le prochain 13H de Jacques Legros s'annonce "compliqué"

Mercredi 2 mars 2022, la mort de Jean-Pierre Pernaut a été annoncée par sa famille. La légende de TF1 s'en est allée à l'âge de 71 ans après s'être battue contre un cancer du poumon. Mais d'après les premières informations relayées, il n'a pas succombé à la maladie. Jean-Pierre Pernaut se trouvait hospitalisé depuis trois semaines à l'hôpital George Pompidou à Paris, où il a subi une opération du coeur. Des complications sont plus tard survenues et l'ont plongé dans le coma. "Il a fait des mini-AVC. Il a dû être opéré à coeur ouvert, il s'était parfaitement bien remis et d'un seul coup, le corps a lâché. Ce n'est pas son cancer du poumon qui l'a emporté", a révélé Isabelle Morini-Bosc dans Touche pas à mon poste.

Depuis, les hommages se multiplient et tout l'entourage de Jean-Pierre Pernaut s'exprime publiquement pour saluer sa carrière et sa personnalité unique. Jacques Legros a notamment été contacté par Le Parisien, pour son édition de ce jeudi 3 mars. Le journaliste a bien connu son confrère, étant son joker au 13H de TF1 pendant vingt-cinq ans. "C'est beaucoup, ce sont des noces d'argent", a-t-il estimé, confiant avoir eu "des relations extrêmement pudiques et mutuellement respectueuses" avec le papa de Lou et Tom.

Jacques Legros aura également l'occasion de parler de Jean-Pierre Pernaut vendredi. Et pour cause, il présentera le journal télévisé, non pas sans appréhension. "C'est l'exercice que je redoutais le plus, pour ne rien vous cacher. Ça ne va pas être facile. Pas que pour moi, pour toute l'équipe aussi. Ça va être un moment compliqué. Je n'arrive même pas à m'y préparer. Il va falloir s'accrocher. Je ne sais pas comment nous allons lui rendre hommage. On ne cherche pas les mots dans ces temps-là", a-t-il expliqué au Parisien avec émotion.

Jacques Legros est en tout cas certain d'essayer de l'honorer au mieux, lui qui a marqué tout un pays. "C'est un membre de la famille qu'on perd. C'est quelqu'un avec qui les Français étaient à table à l'heure du déjeuner. Cela fait 33 ans qu'il est avec eux, et 25 que je le remplace régulièrement. Je vais essayer de prendre la distance par rapport à moi-même. Mais je me connais et ce n'est pas moi, donc ce ne sera pas simple", a-t-il reconnu.