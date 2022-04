Mort de Jérémy Cohen, percuté par un tramway : "sensible", "romantique", son père se souvient...

Ce drame insoutenable a eu lieu il y a quelques semaines. Le mercredi 16 février 2022, peu après 20h, Jérémy Cohen a été passé à tabac par une quinzaine de personnes puis a été renversé par un tramway alors qu'il traversait les voies ferrées de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire et d'un traumatisme crânien, il est décédé peu après minuit à l'hôpital. Le 29 mars 2022, une information judiciaire a été ouverte du chef de "violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a révélé le procureur, comme le rapporte l'AFP. La police judiciaire du département est en charge de l'enquête.

Evidemment, la famille de Jérémy Cohen réclame justice à la suite de la perte de ce jeune homme de 31 ans. Depuis quelques jours, son père Gérald fait le tour des plateaux télé en compagnie de son avocat en espérant que la France ouvre les yeux. "Jérémy était très sensible, un peu romantique, a-t-il rappelé, notamment, sur BFMTV ce matin. C'est quelqu'un qui était brillant. D'ailleurs son professeur de physique, qui l'a eu en terminale, m'a appelé parce qu'il a été ému. Il m'a dit : 'Vous savez, c'est le seul élève qui avait 19 en math et 19 en physique en terminale S'. Il a fait trois ans de mathématique et d'informatique Jussieu. Après il a fait un peu de déprime, il a été soigné pour ça et il était très bien. Il se sentait bien, il vivait bien, il commençait à reprendre sa vie en main. Il était passionné par l'informatique et les jeux..."