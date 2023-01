Mort de Jeremy Ruehlemann : la future star de la mode décède brutalement à 27 ans

Particulièrement soutenu par ses amis, le créateur a reçu une vague d'amour et de condoléances dans les commentaires. Une autre mannequin, Lexi Wood, a également fait part de son immense tristesse après la mort de son "âme soeur" et a été réconfortée par la chanteuse et actrice Demi Levato, qui lui a assuré de tout son soutien.

Si jeune

Une triste nouvelle dont la cause n'a pas été révélée. Cependant, dans les commentaires des différentes publications, on peut lire que certains l'avaient trouvé "si en forme et si heureux" il y a quelques jours, excluant une quelconque maladie. Alors, suicide ou accident ? Pour le moment, personne ne le sait mais la raison ne devrait pas tarder à être révélée par ses proches.

En tout cas, c'est un nouveau drame qui vient toucher le monde de la mode : il y a quelques semaines, Tatjana Patitz, top-model star en Allemagne s'était éteinte à 56 ans après un cancer du sein très agressif. Un décès qui avait attristé tout l'univers de la mode et notamment ses anciennes complices Estelle Lefébure et Carla Bruni, mannequins des années 90 en sa compagnie. Linda Hardy avait quant à elle posté une phrase qui pourrait s'appliquer au jeune Jeremy Ruehlemann : "Toutes ces personnes qui partent en ce moment... si jeune". Un bel hommage.