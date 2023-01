Mort de Tatjana Patitz : la mannequin star des années 1990 est décedée à seulement 56 ans

À peine deux semaines après la disparition de Vivienne Westwood, c'est une autre figure emblématique de la mode et des défilés qui disparaît. En effet, la mannequin allemande Tatjana Patitz est décédée mercredi 11 janvier 2023. Une information qui a été communiquée directement par l'agent de la star. Celle-ci était âgée de seulement 56 ans. Elle était atteinte d'un cancer du sein métastatique et laisse derrière elle un fils, prénommé Jonah, qu'elle a eu en 2004.

"Tatjana a toujours été le symbole européen du chic, comme Romy Schneider et Monica Vitti", a notamment écrit à ce propos Anna Wintour dans le magazine américain Vogue . "Elle était beaucoup moins visible que ses pairs - plus mystérieuse, plus adulte, plus inaccessible - et cela avait son propre attrait", poursuit-elle.

Tatjana Patitz était l'une des mannequins les plus connues de la fin des années 1980 à la fin des années 1990, rentrant dans la catégorie des "Supermodels", sans pour autant exposer sa vie privée outre-mesure d'un point de vue médiatique.

Supermodel discret

Sa carrière a démarré lors d'un concours en Suède, qui lui a ouvert les portes de Paris et de la mode mondiale, à seulement 17 ans. Sa campagne pour les jeans Levi's 501 en 1988 demeure aujourd'hui l'un des points culminants de son parcours, qui l'a également amenée à collaborer avec le légendaire photographe Peter Lindbergh, notamment à plusieurs reprises dans le cadre du très populaire calendrier Pirelli. Sa dernière apparition sur les podiums remontait à 2019, avant ses problèmes de santé.

Outre les podiums, Tatjana Patitz travaillait régulièrement avec des artistes musicaux. Ainsi, elle s'est retrouvée dans de nombreux clips comme Make Me Bad pour le groupe de metal Korn, Skin Trade du groupe de de new wave britannique Duran Duran ou encore le plus célèbre Freedom de George Michael, aux côtés de stars de son rang comme Naomi Campbell, Linda Evangelista ou Cindy Crawford.

Tatjana Patitz a également connu une éphémère carrière d'actrice au cinéma. On a ainsi pu la découvrir dans le polar Soleil levant avec Sean Connery et Wesley Snipes. Si elle a fait quelques apparitions mineures dans d'autres métrages, elle n'avait plus tourné depuis l'année 2000 et profitait de sa vie en Californie, au plus près de la nature et de ses animaux.