Mort de Vivienne Westwood : L'immense styliste anglaise est décédée à l'âge de 81 ans

C'est une bien triste nouvelle pour le monde de la mode. La créatrice Vivienne Westwood est décédée jeudi 29 décembre à Londres. Elle était âgée de 81 ans. C'est sur le réseau social Instagram que ses proches ont décidé d'annoncer sa disparition par le biais d'un communiqué accompagné d'une photographie de la styliste.

"Vivienne Westwood est morte aujourd'hui, en paix et entourée de ses proches à Clapham, dans le sud de Londres", peut-on lire. "Vivienne a continué à faire les choses qu'elle aimait jusqu'à ses derniers instants, en désignant, en travaillant sur son art, en écrivant son livre et en changeant le monde pour le meilleur. Elle a mené une vie incroyable. Son sens de l'innovation et son impact au cours des 60 dernières années ont été immenses et se poursuivront dans le futur." Avec comme conclusion : "Le monde a besoin de plus de gens comme Vivienne pour que les choses s'améliorent."