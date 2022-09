Mort de Jocelyn Quivrin : comment son ex Alice Taglioni s'est reconstruite avec leur fils de 8 mois

Jocelyn Quivrin est l'un des acteurs du film LOL (Laughing Out Loud) de Lisa Azuelos diffusé ce dimanche soir sur W9. Il y incarne Lucas aux côtés de Sophie Marceau (Anne), Christa Theret (Lola), Lou Lesage (Stéphane) ou encore Alexandre Astier (Alain).

Sorti en 2009, LOL est l'un des derniers films dans lequel a joué Jocelyn Quivrin. Cette même année, il a succombé à un accident de la route survenu dans le tunnel de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Il en est mort à seulement 30 ans. Jocelyn Quivrin a laissé derrière lui sa famille mais aussi sa compagne de l'époque, Alice Taglioni avec laquelle il a eu un fils Charlie, né le 18 mars 2009. Désormais adolescent, ce dernier n'avait que 8 mois lorsque son père est décédé.

Quand on a un enfant encore si jeune, il faut y aller

Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin se sont rencontrés lors du tournage du film Grande Ecole sorti en 2004. Ils filaient le parfait amour jusqu'à ce que la mort touche son compagnon de plein fouet. Deux mois après le décès brutal du père de Charlie, une amie proche de l'actrice de 46 ans s'était confiée à Gala sur sa vie sans Jocelyn et sa reconstruction avec son fils : "On a vu à quel point c'est une fille solide lors de l'enterrement de Jocelyn. Il y a au moins trois choses qui font qu'on peut compter sur elle pour ne pas s'effondrer : d'abord, c'est une femme à très fort caractère, qui ne s'essouffle pas. Avec elle, il faut que ça bouge. Il y a aussi Charlie : quand on a un enfant encore si jeune, il faut y aller, ça aide à ne pas flancher. Enfin, elle sait mieux que personne que Jocelyn lui-même n'aurait jamais accepté qu'elle lâche prise."

Grâce à mon fils, je pense être une meilleure personne

La principale concernée, Alice Taglioni s'était également confiée auprès de nos confrères de Femme Actuelle en 2013. "La maternité m'a aidée à lâcher prise. Je n'ai plus peur d'exprimer mes sentiments. Grâce à mon fils, je pense être une meilleure personne, une meilleure comédienne", avait-elle exprimé. Depuis, Alice Taglioni a retrouvé l'amour auprès de Laurent Delahousse qu'elle a rencontré sur le plateau du journal télévisé de France 2. Ils ont eu une fille et un fils: Swann, née en février 2016 et Lino, né fin 2019.