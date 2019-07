Mort de Johnny Clegg, son fils Jesse brise le silence : "Va en paix, papa"

Johnny Clegg est mort le 16 juillet 2019 à son domicile de Johannesburg en Afrique du Sud. Il n'avait que 66 ans. Celui que l'on surnommait le Zoulou blanc, très engagé contre l'arpatheid en son temps, a lutté de longues années contre un cancer du pancréas. Alors que des hommages lui sont rendus à travers le monde, son fils Jesse, avec lequel il jouait sur scène, a publié une photo et quelques mots sur son compte Instagram.

"Merci pour les cadeaux magiques que tu nous as offerts en nous donnant une place à part dans ta vie et ta famille, écrit Jesse Clegg, 31 ans. Tu m'as inspiré en tant que musicien et en tant qu'être humain. Tu m'as donné les outils pour mener une vie qui a du sens. Tu vas me manquer terriblement et j'ai du mal à imaginer un monde sans toi. Mais je suis consolé de savoir que ta sagesse et ta compassion survivront en nous. Hamba kahle ["va en douceur" en langue zoulou, NDLR] papa, sois en paix. Je t'aime pour toujours."

Célèbre à travers le monde grâce à ses tubes Scatterlings of Africa, Dela et l'inusable Asimbonanga (hommage à Nelson Mandela alors emprisonné en plein apartheid) sorti dans les années 1980, Johnny Clegg a transmis à son fils l'amour de la musique. Jesse Clegg a publié trois albums dont le dernier a été un immense succès en Afrique du Sud.

Sur l'ultime album de son père, King of Time, paru en septembre 2018, Jesse lui écrit la chanson I've Been Looking qui raconte le cancer. Dans une interview accordée à Paris Match juste avant la sortie de disque, Johnny Clegg confiait à propos de la maladie et de ses proches : "Je sais combien ma maladie est difficile à vivre pour ma famille. Ils se sont préparés à mon départ en 2015, mais j'ai réussi à survivre. Aujourd'hui, tout le monde sait que la fin approche."