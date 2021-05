Mort de Julien Zidi : Marine Delterme effondrée, Alexandre Brasseur ému

C'est une nouvelle qui a attristé beaucoup de monde. Le réalisateur Julien Zidi est décédé dimanche 9 mai sur une route d'Espagne après un accident de moto, selon nos informations. Une terrible nouvelle pour ses proches, parmi lesquels on retrouve l'actrice Marine Delterme , 51 ans. La compagne de Florian Zeller, récemment récompensé d'un Oscar, a tenu à rendre hommage à son ami parti trop tôt. Dans une émouvante publication sur Instagram, celle qui incarne Alice Nevers à l'écran a fait part de son étonnement et de sa tristesse face à ce drame. "Mon Juju, t'es parti? C'est pas une de tes blagues? Je suis tellement triste, tellement triste. Je pense à ta famille et à tous ceux qui t'aimaient", écrit-elle en commentaire d'une photo de Julien Zidi et d'elle. Ce cliché provient sûrement du tournage d'un épisode d'Alice Nevers : le juge est une femme, série que le fils de Claude Zidi a eu le chance de réaliser à plusieurs reprises entre 2014 et 2020.

Les réactions à cette publication ne se sont pas faites attendre. En plus des nombreux messages d'anonymes saluant la mémoire de Julien Zidi, une star bien connue des français a tenu à réagir. L'acteur Ahmed Sylla, qui a certainement connu le réalisateur lors de sa participation à la série Alice Nevers a laissé un commentaire très sobre, puisqu'il a simplement écrit "Julien", suivi d'un emoji la larme à l'oeil et un coeur noir, symbole de sa tristesse.