Mort de Kelly Meafua (31 ans) : le rugbyman sous emprise de l'alcool et de drogues dures avant de se noyer

C'est un drame qui a fait beaucoup de mal à tous les amateurs de rugby. Le 7 mai dernier, Kelly Meafua a trouvé la mort après une soirée bien arrosée en compagnie de plusieurs amis. Le Samoan de 31 ans, installé en France depuis plusieurs années s'était parfaitement acclimaté à son pays d'adoption et il était un homme heureux et père de trois enfants. Sa compagne Kelly attend d'ailleurs un nouvel enfant et le club de Montauban, où il évoluait, à d'ailleurs mis en place une cagnotte pour l'aider financièrement.

Le soir de sa mort, Kelly Meafua a semble-t-il sauté du haut d'un pont dans le Tarn et son corps a été retrouvé sur la berge quelques heures plus tard. Après enquête et investigation, il a été révélé qu'il serait mort noyé à la suite de sa chute dans l'eau. Il restait donc à connaître l'état du rugbyman au moment des faits et l'analyse toxicologique vient tout juste de tomber. D'après les informations du parquet, ce dernier avait consommé une grande quantité d'alcool et de la cocaïne lors de la soirée précédant le drame.

Les analyses ont révélé qu'il avait 2,34 grammes d'alcool par litre de sang

"Les analyses ont révélé qu'il avait 2,34 grammes d'alcool par litre de sang (ndlr, la limite pour conduire est de 0,5 gramme par litre). Pour la cocaïne, en fonction du taux, la consommation est de quelques heures antérieure à la noyade, bien après la fin du match", a précisé le procureur de Montauban Bruno Sauvage auprès de l'AFP. Des éléments qui peuvent expliquer en partie le drame qui s'est joué pendant cette nuit puisque Kelly Meafua sortait d'une belle victoire de son club de Montauban et avait décidé de fêter ça avec ses coéquipiers.

Après avoir passé une bonne partie de la soirée dans une boîte de nuit du centre-ville de Montauban en compagnie de deux amis, il a sauté du Pont-Vieux, qui se trouve 22 mètres au-dessus de l'eau, sur les coups de 6 heures du matin. "Par défi, c'est un geste personnel et volontaire, d'après les témoignages et les images de vidéo-surveillance", révèle le procureur. L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite, faute d'infraction.

Une véritable tragédie pour Kelly Meafua, qui laisse derrière lui une femme enceinte et trois enfants.