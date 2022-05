Mort de Kelly Meafua (31 ans) : le rugbyman laisse derrière lui sa femme enceinte...

C'est une nouvelle qui a plongé le monde du rugby dans la tristesse et l'incompréhension. Vendredi dernier, après une soirée arrosée dans une boîte de nuit du centre-ville de Montauban, le rugbyman professionnel Kelly Meafua est décédé. En sautant dans le Tarn depuis un pont, il a perdu la vie et laisse derrière lui tout un club en deuil. "Kelly était un joueur très apprécié de tous, sa joie de vivre était communicative et rayonnante. Nous avons aujourd'hui perdu un joueur, un ami, un frère", déclarait son club de Montauban dans un communiqué.

Père de trois enfants et marié, Kelly Meafua laisse également une famille accablée par la tristesse. Dans un message publié ce matin sur les réseaux sociaux, son club de Montauban a fait une révélation encore plus triste concernant le Samoan de 31 ans, puisqu'il allait être papa pour une quatrième fois. "Dans ce drame, Kelly laisse derrière lui une famille, son épouse Priscilla qui attendait un bébé", indique le club, qui a donc décidé de mettre en place une aide financière pour la jeune femme : "Voici la cagnotte lancée par ses co-équipiers pour pouvoir les soutenir."

Sur le site de la cagnotte, on en apprend plus sur la vie de famille de Kelly Meafua. Ce dernier allait devenir père d'une petite fille, censée naître en août prochain. "Au travers de cette cagnotte en France, nous souhaitons aider Priscilla et sa petite fille à naître en hommage à Kelly et au papa qu'il est et aurait été", indique le communiqué de la cagnotte.