Mort de Kelly Meafua (31 ans) : le résultat de l'autopsie enfin révélé

C'est un drame qui a bouleversé le monde du rugby. Dans la nuit de vendredi à samedi 7 mai, Kelly Meafua a trouvé la mort. Le joueur de Montauban était en ville pour faire la fête, mais il a connu une fin tragique. Ce dernier a sauté d'un pont dans le Tarn et son corps a été retrouvé sur la berge quelques heures plus tard. Une disparition d'autant plus terrible que le joueur samoan de 31 ans était un père de famille de 3 enfants et sa compagne, Kelly, est actuellement enceinte.

La raison de sa mort n'était pour l'heure pas encore connue, mais d'après les informations de Rugbyrama, une autopsie a été réalisée pour en connaître la cause. Kelly Meafua a sauté du Pont-Vieux, qui est haut de près de 23 mètres, mais selon nos confrères, la chute n'a pas causé la mort du rugbyman. L'enquête conclut plutôt qu'il serait mort noyé à la suite de sa chute dans le Tarn.

Les analyses toxicologiques attendues la semaine prochaine

Pour l'heure, la thèse de l'accident reste donc privilégiée par les enquêteurs, mais l'analyse toxicologique effectuée est encore attendue. Elle ne devrait être connue qu'en fin de semaine prochaine, d'après Rugbyrama. Des prélèvements ont été demandés par le parquet afin de voir s'il y avait présence éventuelle d'alcool ou de drogue chez le Samoan. Le samedi 7 mai, quelques heures après le terrible accident, plusieurs personnes ont également été auditionnées afin d'éclaircir le mystère autour de cette affaire.

Un bel hommage a été rendu à Kelly Meafua à Montauban, club dans lequel il évoluait depuis 2020. "Kelly était un joueur très apprécié de tous, sa joie de vivre était communicative et rayonnante. Nous avons aujourd'hui perdu un joueur, un ami, un frère", déclarait son club dans un communiqué après l'annonce de sa mort.

Parti il y a moins d'une semaine, Kelly Meafua laisse derrière lui un club meurtri par sa mort soudaine, ainsi qu'une femme enceinte et trois enfants qui perdent un père parti trop tôt...