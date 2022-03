Mort de la princesse Micaela, comtesse de Paris : elle a enfin rejoint son époux Henri

Longtemps la princesse Micaela et Henri, comte de Paris, ont fait front pour imposer leur amour à la monarchie. C'étaient eux contre le reste du monde, ça l'est désormais pour l'éternité. La veuve a rendu son dernier souffle à l'âge de 83 ans dans l'appartement qu'elle habitait rue de Miromesnil à Paris. C'est Jean, le fils du comte Henri, qui a fait part de la triste annonce sur son profil Facebook : "Son Altesse Royale la Princesse Micaela, que mon père a épousée en secondes noces, est décédée ce dimanche 13 mars 2022. J'assure son fils Alexis Francis-Boeuf et ses proches de mes sincères condoléances" écrivait-il lundi, au lendemain de sa disparition. Une mort que l'on pourrait presque qualifier de renaissance pour celle qui souffrait de vivre sans l'homme de sa vie depuis trois ans.

"Tout ici me rappelle Henri... Ce n'est pas bien mais il m'arrive de lui en vouloir encore de ne pas m'avoir emmenée avec lui. De ne pas être là. Je comptais beaucoup sur lui. Nous nous levions ensemble chaque matin pour nous quitter seulement lorsqu'il recevait ou filait rue de Lévis faire les courses. Nous étions un peu bizarres l'un et l'autre, mais nos bizarreries se mariaient l'une avec l'autre et c'était une merveille d'être ensemble" confiait-elle en 2019 dans un entretien, son dernier, pour le magazine Point de Vue. Micaela était revenue sur leur rencontre, d'abord professionnelle avant qu'un coup de foudre ne lie les deux amoureux à tout jamais.

Malgré les avertissements de sa famille, le comte Henri quitte femme et enfants pour s'installer chez Micaela : "Mon studio faisait 28m2. Nous sous sommes un peu serrés et voilà tout". Le couple survit aux rumeurs et aux bâtons que tous ont tenté de mettre dans leurs roues : "Nous payions simplement le fait d'avoir vivre notre amour au grand jour. Tout a été tenté afin de nous séparer". Mais à l'amour, rien d'impossible. Micaela et Henri se disent 'oui' en 1984 en faisant fi des conséquences. Ils auront eu raison. Du statut de paria, le couple finira par apprivoiser et intégrer le reste de la famille.

Ce bonheur suprême dure jusqu'en 2019 pour Micaela : "[Henri] s'était préparé pour la messe commémorative de la mort de Louis XVI mais il s'est senti fatigué et a téléphoné pour prévenir qu'il ne pourrait pas venir. Il s'est allongé à côté de moi. [...] Quand l'infirmière est arrivée pour mes soins, je lui ai dit de ne pas parler trop fort, le prince dort. Elle s'est penchée vers lui et m'a détrompée. 'Madame, il est mort'". Hospitalisée d'urgence par la suite pour une embolie pulmonaire, Micaela n'aura même pas l'occasion d'assister à ses obsèques. Trois ans plus tard, elle l'a finalement rejoint pour l'éternité. Plus rien ne pourra jamais les séparer.