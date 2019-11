Mort de Laure Killing (Demain nous appartient) : les acteurs lui rendent hommage

Ce mardi 19 novembre 2019, Telfrance, la société de production de la série de TF1 Demain nous appartient, nous a appris une bien triste nouvelle. L'actrice Laure Killing, qui a interprété Elisabeth Vallorta entre 2017 et 2018, est morte à l'âge de 53 ans. Selon son agent, qui s'est confié à TV Mag, elle est décédée des "suites d'une longue maladie".

"Nous avons appris avec tristesse la disparition de Laure Killing, comédienne aux talents multiples qui avait croisé notre route sur les plateaux de @DNA_TF1 (où elle incarnait Elisabeth Vallorta) et sur @SerieNina. Nous pensons fort à sa famille et à ses proches", a écrit Telfrance, Nombreux sont les internautes à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux, dont des acteurs de Demain nous appartient. "Quelle tristesse ! Que t'est-il arrivé ma Laure ?J'espère que ce monde que tu as rejoint aujourd'hui t'apportera toute la douceur que tu mérites tant", a écrit Charlotte Valandrey (Laurence Moiret) dans la série, en légende d'une photo de Laure Killing. Camille Geneau (Sara Raynaud) a publié en story une photo d'elle et de la défunte actrice. "Quelle triste nouvelle, bonne route Laure", a-t-elle écrit. Liam Baty (Rémy Vaslki), Kenza Saib-Couton (Soraya Beddiar) et Garance Teillet (Jessica Moreno) ont également fait part de leur tristesse.