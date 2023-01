Mort de Linda de Suza : ultime requête de son fils Joao à 3 jours des obsèques

Malgré une distance installée depuis des années après une brouille, Joao, qui avait renoué les liens avec sa maman qu'il savait fragile d'un point de vue santé, est déterminé à lui rendre le plus beau des hommages et à accompagner comme il se doit sa célèbre mère dans son dernier voyage.

Une prise en charge tardive ?

Si Linda de Suza était malade, elle aurait pu s'en sortir d'après l'un de ses proches, son agent Fabien Lecoeuvre. D'après lui, la chanteuse de 74 ans n'a pas été suffisamment rapidement prise en charge pour être soignée : "Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle a attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était. Et elle a été transférée ce matin, un peu tard à mon sens, même si le reste du personnel hospitalier a été merveilleux à l'hôpital de Gisors" confiait-il sur BFM TV quelques jours après sa mort.

Fabien Lecoeuvre a même exprimé un regret, une mission qu'elle lui avait confiée et qu'il n'a malheureusement pas réussi à accomplir : "Elle voulait s'en aller. Elle m'avait demandé la semaine dernière de lui trouver un couvent, elle était devenue très religieuse, elle faisait ses prières pratiquement toutes les deux heures. Elle voulait que je la mette dans un couvent pour avoir une retraite religieuse et finir son existence comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte." Ne lui reste plus que les obsèques pour un dernier adieu.