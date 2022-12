"Impossible de la faire hospitaliser..." : Linda de Suza prise en charge "trop tard", révélations choc d'un proche

Après le choc et la douleur, le temps des regrets : interrogé par BFMTV sur la mort de Linda de Suza, le 28 décembre dernier, son agent Fabien Lecoeuvre a donné de plus amples explications sur les circonstances de ce décès inattendu. S'il avait déjà révélé dans un communiqué commun avec Joäo, le fils de la septuagénaire, que tout était lié à une "insuffisance respiratoire" et à une contamination "au Covid-19", l'agent a expliqué que la situation s'était dégradée rapidement en raison d'un état général très faible.

"Elle avait été hospitalisée fin août, elle était déshydratée et anémiée, elle oubliait de manger, ne s'alimentait plus, elle avait perdu beaucoup de poids. Je l'ai vue samedi dernier. Elle allait bien, elle était dans une maison de convalescence depuis et se remettait doucement", a-t-il d'abord raconté, avant d'ajouter : "Elle n'avait fait qu'un seul vaccin. Elle avait des problèmes pulmonaires. C'était une grosse fumeuse, elle consommait entre deux et trois paquets de cigarettes par jour".

Un état déjà faible, qui avait causé sa réconciliation avec son fils ces derniers mois, mais auquel s'est finalement ajouté le Covid-19 dans les derniers jours de sa vie. "Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle a attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était. Et elle a été transférée ce matin, un peu tard à mon sens, même si le reste du personnel hospitalier a été merveilleux à l'hôpital de Gisors", a révélé son ami. Un retard qui, pour lui, n'a pas été causé par plusieurs incompétences, mais surtout par une situation hospitalière difficile depuis quelques mois.

"Son transfert ce matin a été fait à 8h et elle nous a quittés à 10h10"

"Par manque de place, il a été impossible de la faire hospitaliser dans le service qui aurait pu l'aider... jusqu'à ce mercredi matin, mais, hélas, trop tard [...] On le sait, on souffre aujourd'hui en France d'un manque d'hôpitaux, manque de personnel. Tout le monde est touché aujourd'hui, quelle que soit la personne qui est fragilisée par une maladie. Son transfert ce matin a été fait à 8h et elle nous a quittés à 10h10", a-t-il révélé.

Une fin difficile pour une chanteuse dont la vie a été parsemée d'embûches. Après une enfance mal-aimée, qui l'avait menée à une tentative de suicide à 16 ans, Linda de Suza avait fini par connaître le succès dans les années 80 avant de tout perdre, notamment après plusieurs arnaques financières.