Mort de Linda de Suza à 74 ans : cette tentative de suicide qu'elle n'a jamais pu oublier

Personne n'oubliera cette Valise en carton qui a fait son succès en France dans les années 80 : alors qu'elle avait atteint ses 74 ans en février dernier, Linda de Suza s'est brutalement éteinte ce mercredi selon une information délivrée par son agent Fabien Lecoeuvre et confirmée par l'AFP. La chanteuse aurait succombé à une insuffisance respiratoire grave et serait décédée auprès des siens.

Une bien triste nouvelle pour les fans de la septuagénaire née au Portugal et qui était arrivée en France après une enfance difficile et une tentative de suicide à 16 ans, véritable électrochoc dans sa vie. Interrogée sur le sujet par Anne Roumanoff sur Europe 1 il y a deux ans, l'artiste, sûrement toujours marquée par cette période de sa vie, avait été brève sur le sujet : "Aujourd'hui, avec l'âge, avec le temps, je peux dire que tout ce que j'ai pu faire, c'était pour attirer l'attention. C'était juste pour ça", avait-elle confié.

Il faut dire qu'avant ce moment difficile de sa vie, la septuagénaire avait connu une enfance difficile : sa mère, qui "ne l'aimait pas" l'avait placée en pensionnat dès ses 5 ans. Née dans une famille de 8 enfants, elle avait de toute façon confié qu'il "n'y avait rien à bouffer" avec ses parents, très pauvres. Heureusement pour elle, l'artiste avait ensuite réussi à devenir une véritable célébrité en France oubliant cette tentative de suicide difficile.

Un acte qu'elle n'a d'ailleurs pas recommencé, malgré d'autres épreuves une fois sa carrière terminée. Victime d'une véritable traversée du désert, avec des titres qui marchaient moins bien qu'avant, la chanteuse avait dû faire face à des problèmes d'argent et même... à une usurpation d'identité !

Réconciliation tardive avec son fils Joao

Brouillée avec son fils Joao jusqu'en octobre dernier, l'artiste avait cependant eu le bonheur de le retrouver il y a quelques semaines, après 8 ans de silence. "Elle m'a pris la main, me l'a serrée fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles" avait-expliqué le jeune homme dans le magazine France Dimanche. Il avait d'ailleurs confié son choc en revoyant sa mère malade : "Il m'a fallu ne rien montrer et être fort face à elle. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir."

Malheureusement, la chanteuse, qui souffrait également de problèmes psychologiques, a donc fini par succomber à cette infection si destructrice. Mais nul doute que le monde du showbiz saura lui rendre hommage à sa juste valeur...