Mort de Marthe Mercadier : son histoire d'amour passionnelle avec une immense star de Formule 1

Marthe Mercadier, disparue le 15 septembre 2021 à 92 ans des suites de la maladie d'Alzheimer, a eu mille et une vies. Elle est née dans l'entre-deux-guerres, a oeuvré pour la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, a connu la reconstruction de la France et a même participé à Danse avec les stars à l'âge de 82 ans ! Une existence riche et intense, parfois marquée par les épreuves comme ses gros ennuis financiers à la fin de sa vie. L'amour tient aussi une grande place dans sa vie, comme cette relation passionnelle avec une grande figure de la course automobile.

Si l'actrice qui aimant tant les planches a été mariée durant vingt avec le comédien Gérard Néry - père de sa fille unique Véronique - ,Marthe Mercadier a fait une rencontre qui va marquer sa vie ensuite : l'Argentin Juan Manuel Fangio, champion du monde de Formule 1. Le couple vit une belle histoire d'amour durant un an. Sur le plateau d'On n'est pas couché en 2011, elle s'était confié sur cette histoire : "C'était l'homme le plus rapide du monde. Alors ça m'intéressait quand même. J'étais très curieuse. Je suis restée un an avec Fangio et c'était extraordinaire parce qu'il était deux personnages très différents. Lorsque nous allions de Rome à Naples, j'avais une maison à Capri. Et il roulait à 90 km/h, avec les Italiens déchaînés. Et je lui disais, mais pourquoi tu vas si lentement ? Il me répondait : 'Regarde-les, regarde-les.' Les autres disaient, 'cretino ! (...) Va fan culo' à Fangio ! (rires) Et je pleurais de rire."

Un as de la F1 et de la sécurité routière

En plus d'avoir fait rire la comédienne, il lui a aussi prodigué des conseils de survie en cas d'accident d'automobile : "Il m'a dit une chose, qui m'a sauvé la vie. 'Si tu as un accident, tout de suite tu coupes [le contact] et tu te glisses sous le volant [recroquevillée]. Et j'ai eu un accident quatre ou cinq ans après, j'en suis sortie vivante. C'était une bonne combine."

Pour les profanes de la F1, Juan Miguel Fangio, décédé en 1995 à 84 ans, a été quintuple champion du monde de Formule 1 dans les années 1950. Il a dominé la discipline reine du sport automobile dans les années 1950, étant jusqu'à ce jour le seul pilote à être sacré champion du monde dans 4 écuries différentes. Il faudra attendre une autre légende du sport automobile, Michael Schumacher, pour que son record de cinq titres mondiaux soit dépassé. Puis Lewis Hamilton a tout pulvérisé. On attribue au coureur argentin l'expression "Tu te prends pour Fangio" destiné à ceux qui avaient tendance à trop appuyer sur l'accélérateur au XXe siècle.