Obsèques de Marthe Mercadier : sa fille épaulée par Chantal Ladesou et son mari

Les obsèques de Marthe Mercadier ont été célébrées en l'église de Sainte-Hélène, dans le 18e arrondissement de Paris, le mardi 21 septembre 2021. De nombreuses personnalités et proches de la reine du théâtre de boulevard étaient présentes dès la matinée pour lui rendre un ultime hommage. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années avant de s'éteindre le 15 septembre dernier à l'âge de 92 ans.

Sur le parvis de l'église de Sainte-Hélène sous un soleil frais de septembre, l'humoriste et actrice Chantal Ladesou était venue accompagnée de son mari Michel Ansault pour soutenir et épauler la fille de Marthe Mercadier, Véronique Néry. L'actrice Fiona Gélin avait également fait le déplacement, tout comme le journaliste star de l'info, Cyril Viguier ou encore l'acteur Olivier Lejeune.

La fille de Marthe Mercadier, Véronique Néry, était également épaulée par ses deux enfants, Laura et Alexandre, qui pleuraient le décès de leur grand-mère adorée. Un moment aussi solennel que difficile pour tous les proches de la défunte actrice.

De nombreuses personnalités avaient rendu hommage à Marthe Mercadier à l'annonce de sa mort. À l'instar de son ancien partenaire de Danse avec les stars (TF1), Grégoire Lyonnet. "C'est avec beaucoup de peine et de nostalgie que je viens d'apprendre la disparition de ma toute première partenaire dans Danse avec les stars saison 1 il y a maintenant dix ans. Sa joie de vivre et son expérience du milieu du spectacle me servent encore aujourd'hui. Merci Marthe pour tous tes conseils, repose en paix", avait-il écrit sur Instagram.

Quelques temps avant sa mort, Marthe Mercadier avait été hospitalisée en soins palliatifs. Elle était atteinte d'Alzheimer depuis plusieurs années.