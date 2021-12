Mort de Maryse Wolinski : l'autrice emportée par la maladie 7 ans après le drame Charlie Hebdo

Elle rejoint son amour près de sept ans après le drame. Maryse Wolinski, maîtresse de la langue française, écrivaine et journaliste, est morte le 9 décembre 2021 au matin à l'âge de 78 ans, comme nous l'apprend Le Point. C'est la maladie qui l'a emportée : elle était atteinte d'un cancer au poumon droit. "Le poumon du chagrin", comme elle le décrivait. Car son état n'était un secret pour personne. En 2020, quand elle a sorti son ouvrage Au risque de la vie aux éditions Seuil, elle évoquait tout aussi bien la tragédie qui l'a séparée de son époux Georges Wolinski que ses problèmes de santé.

"Un médecin m'a annoncé que Maryse avait six mois à vivre et puis six ans après, son oncologue m'a dit, il n'y aura pas d'octobre. Nous étions en mai. En mai dernier, raconte sa fille Elsa. J'ai passé ces derniers mois et ces dernières années à attendre, annulant mes rendez-vous, mes vacances, mes dîners, persuadée que chaque jour serait le dernier." Maryse Wolinski est née à Alger en 1943. Sa bibliographie contient une vingtaine de livres, dont La mère qui voulait être femme en 2008 et Chérie, je vais à Charlie en 2016. Journaliste, elle avait rencontré Georges Wolinski, l'homme de sa vie, dans le cadre du travail : elle avait effectivement mis sa plume au service du Journal du dimanche, publication pour laquelle le dessinateur exerçait.