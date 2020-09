Mort de Michael Lonsdale : ses obsèques annoncées, le public convié à la messe

Un géant du cinéma et du théâtre s'en est allé. Michael Lonsdale est mort le 21 septembre dans sa 89e année. Ses obsèques s'organisent et la famille a donné quelques précieux détails. Une messe accueillera le grand public mais l'inhumation se fera en privé.

"La famille, ses neveux et nièce, et ses agents ont la profonde douleur de vous faire part de la disparition de Michael LONSDALE, le 21 septembre 2020. Une messe de funérailles sera célébrée en l'église Saint Roch, jeudi 1er octobre à 10h00. Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, présidera la célébration. Le Père Luc REYDEL, aumônier des artistes du spectacle à Paris donnera l'homélie. KTO TV retransmettra la messe en direct pour ceux qui ne pourront pas entrer dans l'église. Michael LONSDALE sera inhumé dans la stricte intimité de sa famille et de ses proches", a-t-on appris ce 23 septembre.

Michael Edward Lonsdale-Crouch, de son nom complet, ne laisse derrière lui ni femme ni enfant puisqu'il avait mené une vie de solitaire et d'homme au coeur brisé par une actrice. Dans Amour pour la lettre A, Michael Lonsdale avait confié n'avoir véritablement aimé qu'une seule femme : "J'ai vécu un grand chagrin d'amour et ma vie s'en est trouvée très affectée. La personne que j'ai aimée n'était pas libre... Je n'ai jamais pu aimer quelqu'un d'autre. C'était elle ou rien et voilà pourquoi, à 85 ans, je suis toujours célibataire ! Elle s'appelait Delphine Seyrig."

Si sa vie amoureuse était donc un triste désert, sa vie professionnelle était en revanche bien remplie ! A l'écran, Michael Lonsdale avait endossé la soutane (Le Procès d'Orson Welles, 1962), la robe de bure (Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud, 1986), arboré la pourpre des cardinaux (Galileo de Joseph Losey, 1974), allant jusqu'à interpréter l'archange Gabriel (dans Ma vie est un enfer de Josiane Balasko, 1991). Le défunt comédien avait été nommé trois fois aux César : en 1996 comme Meilleur acteur dans un second rôle pour Nelly et Monsieur Arnaud, en 2008 comme Meilleur acteur dans un second rôle pour La Question humaine et, enfin, en 2011 comme Meilleur acteur dans un second rôle pour Des hommes et des dieux ; récompense qu'il gagnera.