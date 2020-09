Michael Lonsdale est mort. Le grand acteur est décédé ce lundi 21 septembre 2020, à son domicile parisien en début d'après-midi, comme l'a annoncé L'Obs auprès de sa compagne. On se rappelle aujourd'hui de l'acteur pour ses rôles les plus marquants. Au nom de la rose, Munich de Steven Spielberg ou encore Des hommes et des dieux pour lequel il avait reçu le César du meilleur acteur dans un un second rôle, en 2011.

Né d'une mère française et d'un père britannique en 1931, Michael Lonsdale vit d'abord au Maroc, avant de vivre en France. Attiré par le théâtre et la peinture, il mène également une petite carrière florissante d'acteur. Après une conversion au catholicisme, il multiplie les projets au cinéma avec Michel Boisrond, Michel Deville, Gérard Oury, mais surtout Jean-Pierre Mocky.

Michael Lonsdale sera particulièrement apprécié de François Truffaut, qui lui donnera des rôles inoubliables. On se rappelle aujourd'hui de la Mariée était en noir, avec Jeanne Moreau et Michel Bouquet, Baisers volés, avec Jean-Pierre Léaud ou encore le cultissime Hibernatus, où il donne la réplique à Louis de Funès.

Michel Deville, Gérard Oury, Jean-Paul Belmondo, Costa Gravas, Alain Delon, Coluche, Sean Connery, Alain Resnais, Anthony Hopkins, Marguerite Duras... la liste des personnalités avec qui Michael Lonsdale a collaboré est infiniment longue et prestigieuse. Michael Lonsdale arrivera même jusqu'au casting du 11e James Bond, Moonraker, avec Roger Moore, en 1979. Cette belle prestation lui ouvrira des portes à l'international.

Avec soixante ans de carrière, Michael Lonsdale a un peu ralenti ces dix dernières années, où il a cependant développé sa foi avec le catholicisme. On retiendra son rôle du Frère Luc Dochler, l'un des moines de Tibhirine assassinés, dans Des hommes et des dieux (2010), pour lequel il a obtenu un César.