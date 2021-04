Mort de Michel Kharat, emporté par la Covid-19 : Josianne Balasko bouleversée

Le coronavirus touche l'ensemble de la population mondiale depuis maintenant plus d'un an. On apprend aujourd'hui la mort de Michel Kharat, célèbre ingénieur du son du cinéma français. C'est Josiane Balasko, qui a collaboré avec lui à plusieurs reprises, qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook, vendredi 2 avril 2021.

L'actrice du Splendid lui rend un hommage poignant, accompagné d'une photo de Michel Kharat : "Michel nous a quittés, saloperie de covid ! Toutes mes pensées à Fabien son fils et à sa famille. Cet homme m'a accompagnée sur de nombreux films. Super ingénieur son, super être humain."

Sur Instagram, la réalisatrice Camille Nahum lui a également rendu hommage : "C'était un des plus grands ingénieurs du son du cinéma. Un homme d'une intelligence et d'une gentillesse exceptionnelles. Il devait me faire l'honneur de m'accompagner sur mon premier film. Il est parti cette nuit à cause de ce gros batard de Covid. Au revoir Michel Kharat. Ton nom restera gravé dans l'histoire du cinéma et dans nos coeurs". Le comédien et humoriste Smaïn a commenté le post, se souvenant "de si bons souvenirs de Michel".