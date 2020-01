Mort de Michou : Son ami Jonathan Lambert, qui l'avait parodié, ému

Le 26 janvier, Montmartre et les nuits parisiennes avaient la gueule de bois et ce n'était pas à cause du champagne ou de la fête jusqu'au petit matin. On a en effet appris la mort de Michou, patron du célèbre cabaret transformiste qui portait son nom dans le 18e arrondissement de Paris. Les hommages se sont multipliés et, parmi eux, on comptait celui de Jonathan Lambert.

Sur son compte Instagram, l'humoriste de 46 ans n'a pas manqué d'avoir une pensée émue pour Michou. Il a ainsi publié une photo de lui et de l'homme en bleu, souriant et bien évidemment un verre à la main. "Bye bye ma belle bleue...", a-t-il sobrement écrit en légende. Dans les commentaires, nombreux sont ceux qui ont compris pourquoi Jonathan Lambert avait de la peine : Michou était un de ses amis et il avait notamment réalisé une parodie devenue culte du prince de la nuit.

En effet, au milieu des années 2000, Jonathan Lambert divertissait les téléspectateurs de l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Il incarnait très régulièrement des copains de classe imaginaires et oubliés des invités du jour. Il avait ainsi incarné Blue Michou, sosie de Michou – un personnage déjà bien connu des fans de La Grosse Émission, sur Comédie ! dans les années 1990 – pour le plus grand bonheur de Dominique Farrugia, alors invité de l'émission.

Vêtu de bleu, coupe de champagne à la main et perruque blonde, Blue Michou avait raconté des anecdotes inventées, coupant régulièrement son discours par un aparté avec le public à qui il lançait cette réplique culte : "Elle est comment, la soirée ? Elle est belle !" Jonathan Lambert avait alors terminé son sketch en quittant les studios pour se rendre jusqu'au cabaret de Michou ! Une fois à l'intérieur, il avait retrouvé le patron des lieux et son équipe pour crier haut et fort que c'était "une belle soirée !".