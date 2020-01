Mort de Michou : Line Renaud, Chantal Ladesou... pluie d'hommages bouleversants

Michou, célèbre directeur du cabaret transformiste parisien de Montmartre qui porte son nom, est mort dimanche 26 janvier 2020 à l'âge de 88 ans. Victime mercredi d'un malaise respiratoire, il était hospitalisé depuis et placé sous respirateur artificiel. Depuis l'annonce de son décès, nombreuses sont les personnalités françaises qui ont eu la chance de le côtoyer et qui lui ont rendu hommage.

Sa grande amie Line Renaud a su trouver les mots justes, au micro de BFMTV . "Je garde un souvenir de rire. C'était sa nature de faire rire. Il restait, c'était ça qui était incroyable, il restait jusqu'à son dernier client (...). Il m'appelait tous les jours et je le trouvais très essoufflé. Je lui ai dit : 'Tu es essoufflé, Michou !' 'Oui, il dit. J'ai un peu de problème avec ma respiration, mais ça va bien, ça va bien.' Alors il me dit : 'Tu sais que je vais tous les jours au cabaret ? Je mourrais si je n'y allais pas.' Il aimait tellement ce qu'il faisait, il aimait son cabaret, il aimait Chez Michou", a confié l'actrice de 91 ans.

Sur les ondes de RTL, Chantal Ladesou s'est rappelé d'une "figure, un mythe, une légende." "Je l'ai vu encore il y a quelques jours. On s'y attendait un petit peu, il était très diminué, mais il allait au cabaret quand même. (...) C'était la fête chez Michou. C'était le champagne, c'était la danse. (...) C'est vrai que c'était kitsch, mais ça nous rappelait des souvenirs. On écoutait de vieilles chansons de Dalida... C'était un endroit où l'on savait qu'il y avait de la lumière, de la fête et de la joie", a-t-elle joliment résumé.

Christophe Beaugrand a également eu quelques mots pour celui qu'on surnommait "le prince bleu de Montmartre". "Adieu Michou. Tellement drôle, tellement gentil... l'âme d'une certaine vision de la fête à Paris", a-t-il écrit sur Instagram. L'acheteur d'Affaire conclue (France 2) Pierre-Jean Chalençon a salué la mémoire de Michou. "Mon amour, tu m'as fait une mauvaise blague, mais je suis tenace. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Nous nous reverrons et nous rigolerons encore. Je t'aime mon Michou", a-t-il écrit.