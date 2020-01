Mort de Michou : que va devenir son cabaret ?

L'homme en bleu est mort. Une énorme perte pour le quartier de Montmartre et pour tous les Français en général. Ami des stars et roi incontesté de la fête, Michou est mort dimanche 26 janvier 2020 à l'âge de 88 ans. La maire de Paris Anne Hidalgo a d'ailleurs dés l'annonce du décès exprimé sa peine : "C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Michou, un amoureux de Montmartre et de Paris 18. C'est une immense figure de la tolérance, du cabaret et de la nuit parisienne qui vient de nous quitter".

On ne peut s'empêcher de se demander ce que va devenir son célèbre cabaret transformiste Chez Michou, maintenant qu'il ne sera plus présent pour illuminer la salle. Heureusement, prévoyant, Michou avait déjà bien organisé ses dernières volontés. Dans son livre Michou, prince bleu de Montmartre (sorti en 2017 aux éditions Cherche Midi) il écrivait qu'il ne voulait pas que Chez Michou perdure après sa mort : "Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas". Même son de cloche sur RTL en juin 2016, il affirmait déjà à Marc-Olivier Fogiel :"Je veux mourir sur scène. C'est un voeu que je fais. Je veux que cet établissement soit fermé deux jours après, qu'il soit un souvenir pour tous ceux qui m'ont aimé."

Toujours dans ses mémoires, il ajoutait vouloir être enterré dans un cercueil bleu (forcément) au cimetière Saint-Vincent (18e arrondissement de Paris) après "la messe d'une heure à l'église Saint-Jean". Ses obsèques devraient voir défiler de nombreux amis (célèbres et anonymes) car comme il le revendiquait, il n'avait pas de clients au cabaret mais seulement "des amis".