Mort de Mikaben en plein concert, une Miss présente témoigne : "Tellement choquant de vivre ça"

Ce n'est pas le genre de drame auquel on s'attend lorsqu'on assiste au concert d'un de nos groupes favoris. Les grands fans de Carimi ne pensaient pas vivre les derniers instants du chanteur Mikaben en direct de la scène de l'AccorHotels Arena de Paris ce vendredi 15 octobre. Après un show à couper le souffle, l'artiste de 41 ans prenait la sortie de la scène lorsqu'il s'est effondré. Des images filmées par le public dans lequel était présente Ophély Mezino, Miss Guadeloupe 2018.

La jeune femme n'avait pas passé la meilleure journée de sa vie. Bloquée sans clé ni téléphone hors de chez elle après avoir accidentellement claqué la porte, Ophély Mezino a dû appeler un serrurier. La facture l'ayant mise en colère, elle pouvait alors compter sur le réconfort qui l'attendait le soir-même : le concert de Carimi avec Mikaben.

La reine de beauté ne s'attendait alors pas à ce qui allait se jouer sous ses yeux : "Tellement choquant de vivre ça en direct, dur de réaliser ce qui s'est passé devant nos yeux. Il est parti avec le drapeau d'Haïti autour de lui, a dit au revoir à sa communauté" déclarait-elle dans sa story Instagram. Cet incident lui a d'ailleurs permis de relativiser : "Je me plaignais quelques heures avant de ce qui c'était passé. Pour une porte ! Une porte ! Une serrure quoi ! Alors cette facture, elle fait mal de ouf. Mais y'a pire dans la vie. Tout peut s'arrêter en un instant."

Vanessa Benjamin, l'épouse de Michael Benjamin, de son vrai nom, est bien placée pour le savoir. Elle qui vient de perdre son mari est enceinte de leur 3ème enfant. Son futur bébé ne connaîtra donc jamais son papa. Effondrée, Vanessa a prié ses proches de ne pas l'appeler, étant dans l'incapacité de gérer son deuil, sa grossesse et ses deux premiers enfants Gabriel et Leïa : "Je ne suis pas du tout en état de parler. Je viens de perdre mon autre moitié et je n'ai plus les mots."