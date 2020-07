Mort de Nicole Thea, enceinte : le geste poignant et symbolique de son homme

Pour les 25 ans de sa fille disparue, la mère de Nicole a tenu à lui rendre hommage. "Mon coeur souffre à chaque instant. Tu as toujours été une fille bien, toujours à aider à aider ceux qui étaient dans le besoin. Tu aimais la vie et tu as inspiré tellement de gens, dont moi, alors merci. Je suis si fière de tout ce que tu as accompli, et ton ambition était clairement trop grande pour ce monde", a-t-elle tendrement écrit.

Nicole Thea est morte le 11 juillet 2020, d'une crise cardiaque. La jeune femme était enceinte, le petit garçon qu'elle portait est également mort, comme l'avait annoncé sa famille dans un communiqué.