Mort de Patrick Juvet – L'alcoolisme, le combat de sa vie : " L'alcool a pris dix ans de ma vie"

"Quand on commence à trembler dès le réveil, à avoir besoin d'une bière ou de n'importe quelle boisson alcoolisée pour que ça passe, on a le choix entre continuer et sombrer ou se soigner et vivre", ajoutait-il dans une interview accordée au magazine Gala, en 2016. Patrick Juvet a choisi de vivre et menait une retraite paisible et solitaire à Barcelone, en Espagne, depuis près de 20 ans. Une revanche sur ses "rechutes plus violentes les unes que les autres" et les médisances à son sujet : "J'entendais les gens dire derrière mon dos 'C'est triste'. Aux yeux de tous, j'étais foutu."