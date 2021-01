Mort de Phil Spector, le célèbre producteur américain emprisonné

Le producteur musical américain de légende Phil Spector, est décédé samedi de "mort naturelle" à 81 ans, a indiqué le Département pénitentiaire de Californie dans un communiqué relayé par l'AFP le 17 janvier 2021. Une autopsie sera malgré tout réalisée.

Producteur aux méthodes innovantes, inventeur de la technique du Mur du son (qui consistait à superposer plusieurs sons), Phil Spector était emprisonné pour le meurtre de sa femme, la comédienne Lana Clarkson, en 2003. Elle avait été retrouvée sans vie, une balle dans la tête, dans la maison du producteur à Alhambra, en Californie. Phil Spector affirmera que la quadragénaire s'était tiré elle-même une balle dans la bouche, une version taillée en pièces par l'accusation. Il avait été condamné à 15 ans de prison en 2009 pour meurtre au second degré avec préméditation, avec 4 années supplémentaires pour possession d'arme.

Dès les années 1960, le New-yorkais Harvey Phillip Spector, de son nom complet, avait contribué au succès de plusieurs groupes féminins tels que The Ronettes et The Crystals. Il avait également collaboré avec Ike & Tina Turner, George Harrison ou encore John Lennon. Le producteur était avant tout connu pour avoir retravaillé l'ultime album des Beatles, Let It Be (1970), sans l'autorisation de Paul McCartney. Sa carrière, arrêtée dans les années 1980, avait également été marquée par la drogue et l'alcool.