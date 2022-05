Mort de Ray Liotta : ce terrifiant colis qu'il avait reçu d'une célèbre "fille de"

Ray Liotta est mort à l'âge de 67 ans, ce jeudi 26 mai 2022. La star mythique du film Les Affranchis est décédé dans son sommeil, comme précisé par le site TMZ. "Il était en compagnie de sa femme qui vous demande de respecter sa douleur", a confirmé à l'AFP un porte-parole de la direction générale du cinéma de la République dominicaine. L'acteur travaillait sur un long-métrage intitulé Dangerous Waters, au moment de son décès. Avant sa tragique disparition, à laquelle un grand nombre de stars à l'instar de Robert de Niro ont déjà réagi, Ray Liotta avait révélé une bien étrange anecdote, de passage chez Jay Leno.

En novembre dernier, Ray Liotta a ainsi raconté avoir reçu un terrifiant colis de la part d'une fille de. L'une des filles de Frank Sinatra avait en effet, selon ses dires, envoyé à l'acteur une tête de cheval par la poste, après qu'il a interprété le chanteur légendaire dans le film de 1998 The Rat Pack. Un message symbolique pour tous les fans du Parrain, qui veut dire tacitement : "Vous êtes grillé". L'acteur du film Les Affranchis, vu également dans Blow avec Johnny Depp, a alors expliqué que les filles de Sinatra, Tina et Nancy lui avaient proposé de jouer dans une mini-série sur l'illustre artiste mais qu'il avait décliné. Puis, lorsqu'il a pris le rôle plus tard dans The Rat Pack, il a ainsi reçu cet avertissement.

Une tête de cheval à la signification bien claire

Si bien évidemment il s'agissait d'une tête de cheval factice, le message était néanmoins clair. "Il s'est avéré que ses filles l'avaient envoyé et avaient dit:" Oh, tu peux faire celui-ci, mais tu ne pouvais pas faire celui que nous voulions que tu fasses?", a-t-il affirmé à Jay Leno. Finalement, Nancy et Tina n'ont jamais donné suite à leur mini-série, mais ont été en revanche impliquées dans le documentaire de 2015 Sinatra: All or Nothing at All. Ce n'est pas le seul rôle emblématique qu'il a refusé puisque Ray Liotta avait également décliné le rôle de Tony Soprano dans la série culte d'HBO Les Sopranos. Ce qu'il a toutefois démenti, face à la version de David Chase.

Côté vie privée, il a été marié avec l'actrice et productrice Michelle Grace de 1997 à 2004, mère de sa fille, avant d'avoir été en couple avec Catherine Hickland, qui avait par le passé fréquenté un autre acteur, David Hasselhoff. Ray Liotta a fini sa vie avec sa fiancée Jacy Nittolo.